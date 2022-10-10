Rusya’ya tepki yağdı: Putin çaresiz, bu tür saldırıların 21. yüzyılda yeri yoktur

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bu sabahki saldırılarının ardından açıklama yaptı.

Ukraynalı bakan; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle çaresiz durumda olduğunu belirterek, "füze terörüyle" savaşın gidişatını kendi lehine çevirmeye çalıştığını vurguladı.

KIZILHAÇ UKRAYNA'DAKİ OPERASYONLARINI DURDURDU

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Ukrayna'daki operasyonlarını güvenlik gerekçesiyle durdurdu.

Reuters'a açıklama yapan Kızılhaç sözcüsü, "Güvenlik gerekçesiyle ekiplerimiz bugün operasyonlarını durdurdu" ifadesini kullandı.

Öte yandan Norveç Mülteci Konseyi de güvenlik sağlanana kadar yardım çalışmalarını askıya aldığını açıkladı.

İTALYA, AB VE NATO’DAN KINAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü.

Füzeli saldırıları kınayan Stoltenberg, Ukrayna'ya desteklerinin süreceklerini ifade etti.

Stoltenberg, "Ukrayna'nın sivil altyapısına yönelik korkunç ve gelişigüzel yapılan saldırıları kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de AB'nin, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer şehirlerindeki sivillere yönelik Rusya'nın saldırılarını kınadığını duyurdu.

Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Kiev ve diğer şehirlerdeki sivillere yönelik saldırıları nedeniyle derinden sarsıldığını bildirdi.

AB Temsilcisi, "Bu tür eylemlerin 21. yüzyılda yeri yoktur. Onları mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum. Ukrayna'nın yanındayız. AB'den ek askeri destek yolda" ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna genelinde bu sabah gerçekleştirdiği füze saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, bu sabah Kiev'in merkezini ve diğer Ukrayna şehirlerini vuran menfur füze saldırıları karşısında dehşete düştü. Ukrayna'ya, halkına ve direnişine olan kararlı desteğimizi yineliyor aynı zamanda Rusya'nın haksız saldırganlığındaki sorumluluğunu ağırlaştıran bu hareketini tam olarak kınıyor ve en yüksek öfkemizi belirtiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bu arada, İtalya'da 25 Eylül'deki seçimlerden zaferle çıkan ve başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni de yaptığı yazılı açıklamada, "Savaş alanında zorda olan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, kasten Ukrayna'daki pek çok kentte sivil hedefleri vuruyor. Bu füzelerin her biri Rusya’yı biraz daha izole ediyor ve bizim özgürlüğü için savaşanları savunma kanaatimizi güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rus güçlerinin füze saldırısında 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.