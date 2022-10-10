Başkan Barzani, Iraklı heyetle görüştü

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Koordinasyon Çerçevesi Başbakan Adayı Muhammed Şiya Sudani ve Haşdi Şabi Kurulu Başkanı Falih Feyyaz, Irak genel seçimlerinin üzerinden tam bir yıl geçtiği gün Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’i ziyaret etti.

Söz konusu ziyaret kapsamında üst düzey Iraklı siyasetçiler Başkan Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak’ın siyasi durumu, Irak Parlamentosu’nun bir sonraki oturumuna ilişkin müzakere süreci, başbakanın belirlenmesi ve federal hükümetin kurulması gibi konular ele alındı.

Taraflar, bu hassas konuların araştırılması ve parlamento toplantısından önce bu konuların çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kaldı.

Irak’ta genel seçimler 10 Ekim 2021’de yapıldı ancak aradan tam bir yıl geçmesine rağmen ülkede hükümet kurulamadı.

Seçime katılım oranının yüzde 41 olarak gerçekleşmişti.

Seçimde Şii oluşumlar arasında Sadr Hareketi, Kürt yapılar arasında ise Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Sünnilerde ise Siyade Koalisyonu birinci gelmişti.

23 Mart’ta Sadr Hareketi, KDP ve Siyade tarafından “Ulusal Kurtuluş Koalisyonu” kurarak hükümeti kurma girişiminde bulunduysa da başarılı olamadı.

12 Haziran’da Sadr Hareketi’nin tüm milletvekilleri istifa ederken, diğer Şii taraflarının başı çektiği Koordinasyon Çerçevesi Muhammed Şiya Sudani’yi başbakanlığa aday gösterdi.

27 Temmuz’da Sudani’nin adaylığına karşı Sadr Hareketi tarafından gösterilere başlandı, Irak Parlamentosu’nun feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi istendi. Olaylarda 30 gösterici hayatını kaybetti, 700 kişi de yaralandı.

29 Ağustos’ta siyasetten çekildiğini ilan eden Mukteda es-Sadr, 30 Ağustos’ta gösterilere son verilmesini ve hükümet kurumları ile diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge’nin boşaltılmasını istedi.

28 Eylül’de Irak Parlamentosu tekrar çalışmalar başladı. Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin istifası kabul edilmezken, Parlamento Başkanı Birinci Yardımcılığı’na Muhsin Mendelawi seçildi.