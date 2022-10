ABD Dışişleri Bakanı: Ukrayna’ya desteğimiz sürecek

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından açıklama yapan Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Blinken, “Kremlin’in bu sabahki korkunç saldırılarının ardından ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteği yinelemek için Kuleba’yı aradım” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna’nın kendisini savunabilmesi ve halkını koruyabilmesi için ekonomik, insani ve güvenlik yardımlarını devam edeceklerini belirtti.

I just spoke with @DmytroKuleba to reiterate U.S. support for Ukraine following the Kremlin’s horrific strikes this morning. We will continue to provide unwavering economic, humanitarian, and security assistance so Ukraine can defend itself and take care of its people.