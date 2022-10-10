Joe Biden’dan Rusya’ya kınama: Putin’in savaşı gaddarca

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Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün Kiev dahil Ukrayna'nın birçok yerine yaptığı füze saldırılarını esefle kınamaktadır" ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırılarda sivillerin yaralandığına, yaşamını kaybettiğine ve askeri olmayan hedeflerin yerle bir edildiğine işaret eden Biden, "Bu saldırılar, Putin'in Ukrayna halkına yönelik gayrimeşru savaşının ne kadar gaddarca olduğunu bir kez daha göstermiştir" görüşünü paylaştı.

Biden, saldırılarda yaşamını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralananlara da acil şifa dilerken Ukrayna'nın sonuna kadar yanında durma, Rusya'ya da yaptırım uygulama taahhüdünü bir kez daha yineledi.

Açıklamasının sonunda Biden, "Bir kez daha Rusya'yı, bu gereksiz savaşa bir an önce son vermeye ve askerlerini Ukrayna'dan çekmeye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI: UKRAYNA’YA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Ayrıca Twitter hesabından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Blinken, “Kremlin’in bu sabahki korkunç saldırılarının ardından ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteği yinelemek için Kuleba’yı aradım” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna’nın kendisini savunabilmesi ve halkını koruyabilmesi için ekonomik, insani ve güvenlik yardımlarını devam edeceklerini belirtti.

Rusya bugün başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, saldırılarda şu ana kadar en az 11 kişinin öldüğünü, 64 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamada, Rus saldırılarının ardından Lviv, Poltava, Sumi ve Ternopil'e elektrik verilemediği bilgisi yer aldı.

Öte yandan ülke genelinde elektrik arzının kısmen kesintiye uğradığı da vurgulandı.

Ukrayna, bu sabah başkent Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlatılan saldırılarda Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

UKRAYNA: RUSYA BUGÜNKÜ SALDIRILARDA 84 SEYİR FÜZESİ VE 24 İHA KULLANDI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (SİHA) kullandığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'da birçok bölge ve şehri hedef aldığı saldırılar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'ya karşı seyir füzeleri ile İHA'lar kullandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya Federasyonu, 13'ü İran üretimi Şahid-136 olmak üzere 24 İHA ve 84 seyir füzesi kullandı. 56 hedef (füze ve İHA) imha edildi. Bunlar arasında 43 seyir füzesi ve (10'u "kamikaze" tipi) 13 İHA var."

RUSYA: UKRAYNA’NIN ASKERİ YÖNETİM, İLETİŞİM VE ENERJİ SİSTEMLERİNE SALDIRI DÜZENLEDİK

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda açıklamada bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere füze saldırıları düzenlemesine ilişkin Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bugün Ukrayna’nın askeri yönetim, iletişim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla büyük çapta saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu" ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki saldırılarının püskürtüldüğünü aktaran Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 40’tan fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 5 tank, 4 zırhlı araç ile 15 otomobilin yok edildiğini ileri sürdü.

Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerinde 60’ı aşkın Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, 9 tank, 16 zırhlı araç ve 17 otomobilin imha edildiğini iddia eden Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 6 yönetim merkezi, 5 mühimmat deposu ile 2 yakıt deposunun yok edildiğini belirtti.

Konaşenkov, Kherson bölgesinde "Mig-29" tipi uçağı ile çeşitleri bölgelerde 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü söyleyerek "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 318 uçak, 159 helikopter, 2 bin 188 insansız hava aracı, 379 hava savunma füze sistemi, 5 bin 604 tank ve zırhlı araç, 866 çok namlulu roketatar, 3 bin 462 obüs ve havan topu, 6 bin 463 özel askeri araç yok edildi" ifadesini kullandı.