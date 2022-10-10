Kılıçdaroğlu: Kasım ayında herkes her şeyi duyacak

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Ekim’e kadar sürecek ziyaretleri için gittiği ABD’den Halk TV Ana Haber’in sorularını yanıtladı.

“Mesele şu ki Türkiye hep krizlere girdi” diyen Kılıçdaroğlu, “Acı reçetelerle karşı karşıya kaldı. Sonradan yeni bir döngüye girdi. Sonuç hep aynı. Hüsran, hüsran, hüsran. Ve sosyal yıkımlar geldi. Çünkü siyasal ve ekonomik sistemi organize etme şeklimiz, bir hayli işlevsiz. Hayli yanlış ve yeni sorunlara imkan tanıyor. Ama bunu sonsuza kadar çevirmek için büyük bir fırsatımız var. Krizi bir daha tekrara düşmeyecek biçim de aşabiliriz. Yeni ekonomik ve siyasal vizyona ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“PLANIMIZ VAR”

Kılıçdaroğlu, “Bu sefer ülkemizi girdiği bu girdaptan çıkaracak bir de planımız var. Yapısal değişikliklerden bahsediyorum” ifadelerini kullanarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni bir ekonomik paradigmadan bahsediyorum. Bu paradigmanın başarısı için birbirimiz ile yaşama, çalışma ve ilişki kurma şeklimizden bahsediyorum. Temel değişikliklerden söz ediyorum. Köklü bir toplumsal ve ekonomik değişimden söz ediyorum aslında. Yeni bir ilerleme anlayışı ve hızlı bir uygulama becerisi ile ülkenin yarattığı zenginliği hızla alt gelir gruplarına yayacağız. Yaymak zorundayız. Bir üretim ve paylaşım seferberliği ekonomisi kurmak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman toplumsal barışımız sağlayacağız.”

Kılıçdaroğlu, “İlan edeceğimiz yapısal değişikliklerle ekonomiyi hızla toparlarken, paralelde partizanca siyaseti bırakacak ya da bitirecek adımlar da atacağız. Çünkü ülkedeki batıklıkları kurutmamız gerekir. Üzerinde tepinilen fay hatlarını kırmamız gerekir. Bunları kırmazsak geleceğin eski tarzda şekil almış siyasetini yeniden gündeme getirirsek yine gelip çıkmazlarla karşı karşıya kalacağız. Şu anda ortamımız yoksul ve vizyonsuz siyasetçi için oldukça elverişli” dedi.

“KAVGA ÜZERİNDEN SİYASET SON BULSUN”

Ayrıca, “Bakın Erdoğan bu eski dönemin bir sonucu sadece” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Darbeciler de geldi gitti bu ülkede. Çok rezil iktidarlar da oldu, bu ülkede. Hizmet vermeye kalktılar, veremediler. Gelenler, gidenler vs. Ama bataklıkları kurutamadılar. Bataklıkları kurutalım ki çürümüş siyasetçiler bu ülkeye yüklenmesin. Kavga üzerinden siyaset son bulsun, kavga üzerinden kolayca rant elde eden siyasetçiler var. Bunların son bulması lazım. Var olmak isteyen, milletine başka bir vizyon ile karşısına çıksın.”

İki meseleyi çözmesi gerektiğinin altını çizen CHP lideri, şunları kaydetti:

“Bir hızla ülkeyi krizden çıkarmak. Orası kolay. Programımızda duyacaksınız. İkinci mesele ise bir daha da bu tarz sürekli tekrarlanan krizlere girmemizi engelleyecek yapısal adımları atmak. Burası kolay değil. Çünkü birikmiş öfke ve kırgınlıklarımız var. Bu öfkeler haklı bir öfke. Ama geleceğimizi etkilemişine izin vermememiz gerekiyor. Biraz daha sabırlı, geleceğe umutla bakan bir yapımızın olması gerekiyor. Geçmişte yaşananların çocuklarımızın geleceğimizi etkilememesi izin vermemiz lazım. Bu zorlu meşeliyi başaracağız. Bunda kararlıyım.”

“SEYAHATİM SİYASAL HİÇBİR İÇERİĞE SAHİP OLMAYACAK”

Kılıçdaroğlu, “Seyahatim siyasal hiçbir içeriğe sahip olmayacak. ABD’de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim” diyerek, “Etrafımdaki tüm kurmaylarım, buna şaşırdılar elbet. Ama ben kararlıyım. Siyasetin girdaplarından çıkıp dünyanın beyinleri ile geleceği konuşmaya geldim. Bu yolculuk ilk durak. İngiltere ve Almanya’da da çok değerli isimlerle, dünyaya anlam ve değer katan kişilerle buluşacağım” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu çalışmalar bitince tüm Türkiye’ye açıklayacağım yapısal reçeteyi. Bu reçeteyi herkes görecek. Hem daha sağlıklı hem daha refaha ulaşan bir yapıyı inşa etmeye çalışacağız. Sadece biraz sabır rica ediyorum. Kasım ayında herkes her şeyi duyacak. Burada çok önemli buluşmalar ve ülkemize dair vizyonumuza değer katacak çalışma ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.”