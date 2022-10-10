Spor

Dalkurd, rakibini deplasmanda 3-1 yendi

İsveç Superettan Ligi’nde üst üste aldığı mağlubiyetlerle zor günler geçiren Dalkurd, deplasmanda Örebro’yu 3-1 yendi.
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HABER MERKEZİ

İsveç İkinci Ligi’nde (Superettan) küme düşme hattında bulunan Kürt takımı Dalkurd, ligin 26’ncı haftasında Örebro’ya konuk oldu.

Ev sahibi ekip, Jake Larsson’la maçın 19’uncu dakikasında bulduğu golle Dalkurd karşısında 1-0 öne geçti. 

Dalkurd, 42’nci dakikada Robin Deprem ile bulduğu golle maçta durumu eşitledi.

Maçın ikinci yarısında Dalkurd, rakibi karşısında 73’üncü dakika Abbas Mohamad’in attığı golle durumu 2-1 yaptı.  

Baskısını sürdüren Dalkurd, Robin Deprem’in 82’nci dakikada attığı ikinci golle 3-1 öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca Kürt takımı 3 puanın sahibi oldu.

Bu skorla Dalkurd, 24 puanla 15’inci sıraya yükseldi, ama küme düşme hattından kurtulamadı.

Ligin 9’uncu sırasında bulunan Örebro’nun ise 34 puanı bulunuyor.

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