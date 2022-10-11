Politika

Adana'da DAİŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DAİŞ'e yönelik soruşturma kapsamında, 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
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türkiye Adana DAİŞ operasyon ırak Suriye

HABER MERKEZİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta DAİŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alınırken Özel Harekat polisleri evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü. (Kaynak: AA)

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