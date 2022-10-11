Müzik

Shakira'dan Jina Emini paylaşımı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Tahran'da Jina (Mahsa) Emini'nin ahlak polisi tarafından gördüğü kötü muamele sonucu ölümü sonrası Doğu Kürdistan ve İran’ın çeşitli şehirlerinde başlayan protestolara ilişkin, “Kalbim, ifade özgürlüğü için savaşan herkesle birlikte” dedi.
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dünya Shakira Jina Emini mahsa amini İran

HABER MERKEZİ

İran'da 22 yaşındaki Jina Emini'nin “örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle” “ahlak polisi” tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan eylemlere destek sürüyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira Twitter hesabından yaptığı paylaşımda protestoya katılanlara destek verdi.

Shakira paylaşımda bu ifadelere yer verdi:

“Kalbim, Mahsa Emini'nin ailesiyle, İranlı kadın ve kız öğrencilerle ve ifade özgürlüğü için savaşan herkesle birlikte. #MahsaAmini.”

Jina Emini’nin ölümü sonrası Doğu Kürdistan ve İran’da başlayan gösteriler devam ediyor.

İran insan hakları örgütlerine göre, gösterilerde şimdiye kadar 190 sivil hayatını kaybetti.

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