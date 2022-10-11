Shakira'dan Jina Emini paylaşımı

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Tahran'da Jina (Mahsa) Emini'nin ahlak polisi tarafından gördüğü kötü muamele sonucu ölümü sonrası Doğu Kürdistan ve İran’ın çeşitli şehirlerinde başlayan protestolara ilişkin, “Kalbim, ifade özgürlüğü için savaşan herkesle birlikte” dedi.