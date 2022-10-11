ABD’den Irak’a diyalog çağrısı: Şiddetten kaçının

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Irak’ta yeni hükümetin kurulamamasının partiler arasındaki sorunlardan kaynaklandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bir yıl önce, Iraklılar erken seçimde Irak halkının iradesini yansıtacak bir hükümet kurmak için oy kullandı. Ancak şimdiye kadar Irak'ın siyasi liderleri anlaşmazlıklarını çözebilmiş değiller.”

Price, ABD'nin geleceğe yönelik bir plan oluşturulması konusunda Iraklı taraflar arasında kapsamlı bir diyaloğu desteklediğini söyledi.

Açıklamasında şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Price, tüm Iraklı tarafların siyasi krizden barışçıl bir şekilde çıkmalarını istedi.

Irak’ta 10 Ekim 2021'de seçim gerçekleşmesine rağmen, siyasi partiler yeni hükümetin kurulması konusunda henüz bir anlaşmaya varamadı.