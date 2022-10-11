BM: 6 milyondan fazla Suriyelinin kış yardımına ihtiyacı var

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, dün New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de ihtiyaç duyulan insani yardımın geçen yıla göre yüzde 33 arttığını söyledi.

Dujarric, “Yardım için öncelik verilenler arasında, Suriye'nin kuzeybatısında kalan 800 bin kişi de dahil olmak üzere, çadır ve geçici barınaklarda yaşayan yerinden edilmiş insanlar var” dedi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü, Ekim 2022 ile Mart 2023 tarihleri arasındaki ihtiyaçları karşılanana kadar, mali açığı kapatmak için yaklaşık 200 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre, Suriye’deki ekonomik kriz nedeniyle Suriye Lirası’nın değer kaybetmesi, kış mevsimi yardımları için imkanların azalmasına neden oldu.