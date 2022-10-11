Yaşam

Erbil'de 100 milyon ağaç dikilecek

Başkent Erbil’de master plan kapsamında 100 milyon ağaç dikilecek.
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kürdistan Erbil ağaç dikim ağaçlandırma

ERBİL (K24)

Belediye ve Turizm Bakanı Sasan Ewni, Hesar Toprak Bilimi Kuruluşu Başkan Yardımcısı Geşbin İdris ve Şamaran Şirketi Müdürü Newzad İbrahim Erbil’de ağaç dikimi projesiyle ilgili dün bir araya geldi.

Bakan Sasan Ewni, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ağaçlandırma ve yeşil alanlara verdiği öneme dikkat çekerek, hükümetin planı kapsamında Erbil’de yeşil alanlarının artırılacağını söyledi.

Görüşmede, Belediye ve Turizm Bakanlığı’nın ilgili taraflarla koordineli olarak 2030’a kadar Erbil'de 100 milyondan fazla ağaç dikilmesi için stratejik bir planın uygulanmasını önerdiği belirtildi.

İklim değişikliğine karşı Kürdistan Bölgesi’nde ağaçlandırma ve yeşil alanların genişletilmesi için destek sunacaklarını ifade eden Bakan Ewni, konuyla ilgili hükümet, bakanlık ve belediyenin ortak çalışma yürüteceğini söyledi.

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