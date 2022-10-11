Fahrettin Koca'dan Covid-19 vakalarına ilişkin artış uyarısı

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Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınında son duruma ilişkin konuştu.

Koca, Covid-19'un artık 'grip gibi' geçtiğini, korkulmaması gerektiğini söyledi.

Almanya'da günlük vaka sayısının geçen hafta 140-150 binleri, İspanya, İtalya ve İngiltere'de 60-70 binleri gördüğünü ifade eden Koca, şunları dile getirdi:

"Covid-19 vaka sayıları şu anda 3 binlerde. 3-4 hafta sonra bizde de yükselişlerin olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın tam uyumuyla dünyada salgın ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduk. Bu olumlu durumumuzu sürdürmemiz lazım. Başta büyüklerimiz ve riskli gruptakiler olmak üzere aşılarımızı olalım, hiçbir endişeye mahal vermeyelim."