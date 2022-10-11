Politika

Ukrayna: Rusya Hazar Denizi'nden fırlattığı füzelerle vurdu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Hazar Denizi bölgesindeki Rus uçaklarından Ukrayna'ya füze fırlatıldığını bildirdi.
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dünya Х-555 tipli füzeler Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, sabah saatlerinde Hazar Denizi bölgesindeki "Tu-95" ve "Tu-160" tipli Rus füze taşıyıcı uçaklardan Ukrayna'ya "Х-101" ve "Х-555" tipli füzeler fırlatıldığı iddia edildi.

Açıklamada, füzelerden 4'ünün Ukrayna hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Saldırı tehlikesinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, vatandaşlara "sığınaklarda kalma" çağrısı yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında da Rus güçlerinin, Ukrayna'da saldırılarda kullandığı İran üretimi Şahid kamikaze İHA'ların Belarus'tan havalandığı bildirildi.

Açıklamada, Belarus'un saldırı gerçekleştiren Rus güçlere malzeme, araç ve mühimmat sağladığı öne sürüldü.

LVIV'E DE FÜZE FIRLATILDI

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine de Rus güçlerce füze fırlatıldığı iddia edildi.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin şehrin kritik altyapı tesislerini füzeyle vurduğunu öne sürdü.

Saldırı nedeniyle şehrin bazı kısımlarının elektriksiz kaldığını bildiren Sadoviy, Lviv sakinlerine "sığınaklarda kalma" çağrısında bulundu.

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