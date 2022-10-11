Politika

Irak Parlamentosu cumhurbaşkanı seçimi için toplanacak

Irak Parlamentosu’nun, cumhurbaşkanı seçimi için 13 Ekim Perşembe günü toplanacağı bildirildi.
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Irak Irak Parlamentosu cumhurbaşkanı adayı KDP

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, cumhurbaşkanı seçimi için Parlamento’nun 13 Ekim Perşembe günü toplanmasına karar verdi.

Dün Parlamento Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin Mendelawi, Parlamento’ya 170 milletvekilinin imzasıyla hazırlanan önerge sunularak Çarşamba günü cumhurbaşkanı seçimi için oturum yapılması talebinde bulunulduğunu açıklamıştı.

K24 Bağdat muhabiri, Koordinasyon Çerçevesi bileşenlerinin, Başbakan Adayı olarak Muhammed Şiya Sudani isminde mutabık olduğunu aktardı.

Muhabirimiz, Koordinasyon Çerçevesi’nin bazı bileşenlerinin, Irak’ın içinde bulunduğu siyasi çıkmaza bir çözüm bulunması için Sudani yerine geçici olarak yeni bir başbakan seçilmesi önerisinde bulunduğunu ancak Çerçeve’nin güçlü ismi Nuri Maliki’nin buna karşı çıktığını belirtti.

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu Başkanı Viyan Sabri, seçimin birinci sırada kazanan taraflarının tamamının kendi paylarına düşen makamlar için aday gösterdiklerini, Kürtler içinde de KDP’nin birinci geldiğini, dolayısıyla cumhurbaşkanlığı için KDP’nin aday göstermesi gerektiğini söyledi.

Viyan Sabri, “2018’deki senaryonun tekrarlanmasını istemiyoruz çünkü o dönem cumhurbaşkanını belirleyen kişiler Kürdistani değildi” dedi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği’yle (KYB) cumhurbaşkanı konusunda bir uzlaşı sağlayamadıklarını belirten Viyan Sabri, “Konu çoğunluksa, Kürdistan Bölgesi’nde çoğunluğu sağlayan KDP’dir” ifadesini kullandı.

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