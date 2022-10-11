Başbakan, Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Éric Chevalier’i kabul etti.

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies'in de hazır bulunduğu toplantıda, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkilerin gelişimi, Irak’taki son gelişmeler ve siyasi krizin aşılması konuları ele alındı.

Görüşmede Irak hükümetinin kurulması konusu da konuşuldu.

Söz konusu görüşmede ayrıca güvenlik ve istikrar konularının da ele alındığı belirtildi.