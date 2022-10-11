Politika

Başbakan, Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani ile Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Éric Chevalier arasındaki görüşmede Irak’ta yeni hükümetin kurulması konusu ele alındı.
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kürdistan Mesrur Barzani Fransa Irak Bağdat Görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Éric Chevalier’i kabul etti.

Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies'in de hazır bulunduğu toplantıda, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkilerin gelişimi, Irak’taki son gelişmeler ve siyasi krizin aşılması konuları ele alındı.

Görüşmede Irak hükümetinin kurulması konusu da konuşuldu.

Söz konusu görüşmede ayrıca güvenlik ve istikrar konularının da ele alındığı belirtildi.

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