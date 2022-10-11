Eylülde en yüksek sıcaklık Cizre’de kaydedildi

Bu yılın eylül ayında en yüksek sıcaklık 46,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 3,5 derece ile Erzurum'da ölçüldü.