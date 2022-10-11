Yaşam

Eylülde en yüksek sıcaklık Cizre’de kaydedildi

Bu yılın eylül ayında en yüksek sıcaklık 46,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 3,5 derece ile Erzurum'da ölçüldü.
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kürdistan Şırnak Cizre Erzurum Hava sıcaklığı

HABER MERKEZİ

Son 10 yılda kaydedilen veriler, küresel sıcaklığın istikrarlı şekilde arttığını gösteriyor.

Kürt kentlerinde eylül ayı hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,5 derece olan Kürt kentlerinde, geçen ay sıcaklık 20 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,5 dereceyle Erzurum'da kaydedildi.

Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 25,9 derece olurken, bu yılın eylül ayında 27,4 derece olarak gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık 7,8 dereceyle Birecik'te, en yüksek sıcaklık ise 46,7 dereceyle Şırnak’ın Cizre ilçesinde gözlendi.

 

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