Politika

Neçirvan Barzani ve Nadia Murad kayıp Ezidilerin durumunu görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Ezidi insan hakları aktivisti Nadia Murad arasındaki görüşmede Şengal’deki son gelişmeler ve kayıp Ezidilerin durumu ele alındı.
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kürdistan Neçirvan Barzani Nadia Murad Şengal Ezidiler Ezidi Kürtler

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi, Kürt aktivist Nadia Murad’la görüştüğünü bildirdi.

Söz konusu görüşmede binlerce kayıp Ezidi’den söz ettiklerini aktaran Neçirvan Barzani, “Kayıp Ezidilerin kurtarılması için kurulan koordinasyonu görüştük” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Ayrıca Şengal’deki durumu ve katliamdan sağ kurtulanlara yönelik sağlanan yardım çabalarını konuştuk” dedi.

DAİŞ’in Şengal’e saldırısında 6 bin 417 kişi kaçırılmıştı. Şimdiye kadar 3 bin 532 kişi kurtarılırken, diğerlerinin akıbeti henüz bilinmiyor.

DAİŞ’in elinden kurtulan Nadia Murad, Birleşmiş Milletler tarafından iyi niyet elçisi seçilmişti.

Nadia Murad ayrıca 2018'de Kongolu doktor Denis Mukwege ile birlikte Nobel Barış Ödülü'ne değer görülen iki kişiden biri oldu.

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