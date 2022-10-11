‘Biden Suudi Arabistan'la ilişkileri gözden geçiriyor’

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby CNN televizyonuna verdiği röportajda, "Başkan bu ilişkinin gözden geçirilmeye devam edileceği konusunda çok açıktı" ifadelerini kullandıktan sonra OPEC kararı sonrası bu noktada olduğunu vurguladı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez pazartesi günü OPEC kararı nedeniyle Suudi Arabistan'ı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını onaylamakla suçladı ve silah satışları da dahil işbirliklerinin dondurulması çağrısında bulunmuştu.

Sözcü, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin geleceğiyle ilgili Biden'ın Kongre ile birlikte hareket etmek istediğini belirtti ve başkanın bu konuda vakit kaybetmeden görüşmelere başlayacağını söyledi.

Kirby ayrıca bunun sadece Ukrayna'daki savaşla ilgili bir durum değil ABD ulusal güvenlik çıkarları ile ilgili bir durum olduğunun altını çizdi

OPEC+ ÜRETİMİ 2 MİLYON VARİL AZALTACAK

Öncülüğünü Suudi Arabistan'ın yaptığı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yükselen enerji maliyetlerine rağmen atılan bu adım, başta ABD olmak üzere batılı ülkelerde Suudi Arabistan'ın patlak veren krizde Rusya'nın yanında bir duruş sergilediği yorumlarına neden olmuştu.