CHP lideri Kılıçdaroğlu: Siyasi tutukluları serbest bırakacağız

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’deki temaslarının ilk durağı Boston’da, Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Birimi’ni ziyaret ederek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de devletin saydam bir devlet olmaktan çıktığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Önce bu saydamlığı sağlamamız lazım. Bu konuyla ilgili bürokratları görevlendireceğiz, hepsi bir hasar raporu getirecekler. O raporu aldıktan sora oturacağız, ona göre bir karar vereceğiz. Tabii önceliklerimiz var. Ekonominin içinde bulunduğu toplumsal yapımız, toplumdaki gerginlik, üniversitelerde yaşanan sorunlar” dedi.

“Bütün bunların hepsini çözeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, “Üst düzey bürokratların atamaları, oraya nitelikli insanlar atamak lazım. Nitelikli insanları atamazsanız sorun çıkar. Çürüyen devlet yapısı var, o devlet yapısını süratle düzeltmeniz lazım. Bunlar kısa sürede yapılacak, bunların çalışmaları yapılıyor. Bundan emin olun” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin “Siyasi tutukluları serbest bırakacak mısınız?” sorusuna “Tabii, siyaseten, bir siyasetçinin hapse atılması, yani farklı düşünceye sahip olan insanların hapse atılmaları doğru değil. İnsanlar farklı düşünebilirler. Siyaseten farklı düşünen insanları hapse atmak doğru değil” diye yanıt verdi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğiyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta ise şunları vurguladı:

“Ondan endişe etmeyin. Çok iyi verilerimiz var. Daha doğrusu 1998 yılından bu tarihe kadar, yani bugüne kadar tüm faaliyetler var elimizde. İlk kez oy kullanacak 7 milyon 750 bin civarında genç seçmen var. Onların da kayıtları var elimizde. Dolayısıyla her bir sandıkta görevlendirilecek arkadaşlarla ilgili olarak, seçim güvenliğini sağlamak üzere altı siyasi parti çalışıyoruz. Altı siyasi parti sandık başlarına görevlendirebilirse altı kişi zaten bir sorun yok. Artı, oyların kullanıldığı her okulda gönüllü avukatlar olacak. Gönüllü avukatlar da orada görev yapacaklar. Diyelim bir uyuşmazlık çıktığı zaman süratli bir şekilde avukatlar müdahale edecekler. Arkadaşlara da söyledim, sayım sırasında sakin ola sigara içmek için dışarı çıkayım demeyin dedim. Elektrikler söndü mü? Derhal sandığın üzerine oturacaksınız elektrik gelinceye kadar dedim. Buna benzer her türlü önlemi alıyoruz, yani bundan emin olun.” (Kaynak: VOA)