Politika

Almanya Ukrayna’ya hava savunma sistemi teslim etti

Almanya'da federal hükümet, Ukrayna'ya modern bir hava savunma sistemi verme sözünü tuttu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Iris-T SLM hava savunma sistemi
Iris-T SLM hava savunma sistemi
dünya Almanya Ukranya hava savunma sistemi

HABER MERKEZİ

Alman medyasında yer alan habere göre,  Berlin yönetimi, dört Iris-T SLM hava savunma sisteminin ilkini Ukrayna'ya devretti.

Spiegel'in verdiği bilgiye göre, devir teslim salı günü Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarında gerçekleşti.

Federal hükümete göre silah, Almanya'daki en modern hava savunma sistemi. Alman silah şirketi Diehl Defence tarafından geliştirildi.

Omuzdan fırlatılan uçaksavar füze menzilinden daha büyük

Kara tabanlı uçaksavar sistemi, öncelikle Rus ordusunun hava saldırılarını püskürterek sivil nüfusu korumayı amaçlıyor.

Şansölye Scholz'a göre, büyük şehirler de hava saldırılarına karşı korunabilir.

Iris-T SLM hava savunma sistemi üç araçtan oluşuyor. Sekiz füze için alana sahip askeri bir kamyonda fırlatma rampası, bir radar aracı ve bir komuta aracı.

Uçaksavar füzeleri, 20 kilometre yüksekliğe ve 40 kilometre uzağa kadar olan hedefleri vurabiliyor.

Bu nedenle menzilleri, Almanya tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen Stinger uçaksavar füzeleri gibi omuzdan fırlatılan uçaksavar füzelerinin menzilinden önemli ölçüde daha büyük.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv