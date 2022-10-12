Muhammed Haci Mahmud’dan Xaneqin uyarısı: İzin verin biz gidelim

ERBİL (K24)

Kürdistan Sosyal Demokrat Parti (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Haci Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde Araplaştırmanın devam ettiği ve Kürtlerin tehlikede olduğunu belirtti.

Haci Mahmud açıklamasında, Irak’ın içinde bulunduğu kötü durumdan dolayı seçimlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığını anımsattı.

“İçinde bulundukları bu kötü duruma rağmen halen Kürtleri unutmuş değiller. Petrol Bakanı ve zelil mahkemeleri her gün Kürdistan Bölgesi’ni tehdit ediyor, sorun yaratıyor” diyen KSDP lideri, şunları ifade etti:

“Koparılan bölgelerde (Kürdistani bölgeler), Kürtler atalarının topraklarından sürülüyor, buna rağmen Kürtlerin ölüleri ve mezarlıkları diğer ulusların yaşayanlarından daha fazladır. Kendiniz de görüyorsunuz ki esir almışlar ve Xaneqin’e gelen o kahramanlar Kürtlere karşı tehditlerde bulunuyor, Araplaştırma siyasetini uyguluyor.

Arap-İsrail Savaşı’nda Irak ordusunun büyük bölümü esir alındı ve kaçtılar. İran-Irak Savaşı’nda binlerce Iraklı asker esir alındı. Kuveyt Savaşı’nda binlercesi esir düştü. Şimdi ise silahsız Kürtler üzerinden kendilerini deniyorlar.

Eğer hükümetin gerekçeleri var ve güç kullanamıyorsa, izin verin Sosyalist Parti güçleri birkaç saatte Xaneqin’e ulaşacaktır. Mücadele, şehit ve direniş kenti aziz Xaneqin’de yabancıların kara postallarıyla yerleşmesine izin vermeyeceğiz.”