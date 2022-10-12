‘DAİŞ Irak’ta fırsat kolluyor’

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Sky News Arabia’nın haberine göre 8 yıl önce Irak topraklarının büyük bir bölümünü elinde bulunduran DAİŞ, halen Irak ve Suriye’de çok sayıda bölgede hakim ve eski gücüne ulaşmak için fırsat kolluyor.

Örgütün Irak ile Suriye’de siyasi istikrarsızlık ve güvenlik boşluğundan yararlandığı, bu faktörlerin artan faaliyetleri için kolaylaştırıcı olduğu kaydedildi.

Irak’taki siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanan DAİŞ’in, Diyala, Kerkük ve Selahaddin’de saldırılar düzenlendiğine dikkat çekildi.

Öte yandan Rojava’nın Haseke vilayetindeki Gweran Cezaevi’nde bulunan yüzlerce DAİŞ’linin kaçmayı başardığı, bunun da bölgede tehlikeyi arttırdığı vurgulandı.

2014 yılında Suriye’den Irak’a geçerek ülkenin en büyük ikinci kenti olan Musul’u işgal eden DAİŞ, Irak’ın güney vilayetlerinde de birçok bölgeyi ele geçirdi. Uluslararası Koalisyon, Peşmerge Güçleri ve Irak ordusunun ortak operasyonlarıyla DAİŞ’in elindeki tüm bölgeler geri alınsa da örgüt uyuyan hücreleri vasıtasıyla saldırılarını sürdürüyor.

Kürdistan Bölgesi yetkilileri sık sık DAİŞ’in bölge için tehdit oluşturmaya devam ettiği konusunda uyarılarda bulunuyor.