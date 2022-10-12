Ukrayna: 5 yerleşim biriminde kontrol sağlandı

HABER MERKEZİ

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan Ukrayna Ordusu Güney Komutanlığından yapılan açıklamada ise Kherson bölgesinde 5 yerleşim biriminin Rus güçlerinde geri alındığı ifade edildi.

Ayrıca Mykolayiv bölgesinde, Rus güçlerince gönderilen 9 kamikaze insansız hava aracının da Ukrayna ordusunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Ukrayna güçleri, 29 Ağustos'ta Kherson bölgesi başta olmak üzere ülkenin güneyinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlatmıştı.