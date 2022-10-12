Afrin’de silahlı gruplar arasında çatışma

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Rojava’nın Afrin kentinde dünden bu yana Türkiye destekli Suriyeli silahlı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

K24’e bilgi veren Afrin’deki kaynaklar, Cephe El Şamiye mensupları ile Hamza ve Süleyman Şah (Emşat) grupları arasında Şerewa, Mabeta, Cindires ve Şiye bölgelerinde çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda 1 Cephe El Şamiye mensubu öldü, 3 kişi de yaralandı, Afrin-Cindires yolu da kapandı.

Cephe El Şamiye grubu Afrin-Cindires arasındaki 5 köyü ele geçirirken, Süleyman Şah grubu da Şiye’ye bağlı Erende ve Mistika köylerinde kontrolü ele geçirdi.

Cephe El Şamiye’ye destek için Azez’den Afrin’e doğru bir grubun yola çıktığı, Erende ve Mistika köyleri çevresine silahlı unsurların konuşlandığı öğrenildi.

Eski adı Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir El Şam güçlerinin Afrin’in güneyinde toplandığı ve Basuta ile Ayn Dara köylerine girdiği gelen bilgiler arasında.

Silahlı gruplar arasında yaşana çatışmalar nedeniyle bölgede korku ve endişenin hakim olduğu aktarıldı.

Afrin’deki çatışmaların, 2 gündür Bab ve Cerablus’ta silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaların akabinde gelmesi dikkat çekti.