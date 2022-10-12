Politika

Timoşçenko: Dünkü Rus saldırılarında 14 sivil öldü

Rus güçlerinin 11 Ekim'de Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 14 sivil yaşamını yitirdi ve 34 kişi yaralandı.
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Dnipro
Dnipro
dünya Ukranya savaşı rus saldırıları

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Telagram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın dün Ukrayna'nın farklı şehirlere ve yerleşimlere düzenlediği saldırılar hakkında bilgi verdi.

Vinnitsa, Dnipro, Zaporijya, Lviv ve Donetsk bölgelerine yönelik Rus saldırıları sonucu 14 sivilin öldüğünü aktaran Timoşçenko, 34 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov da gece yarısından sonra Twitter'den yaptığı paylaşımda, Almanya'dan hava savunma sistemleri teslim aldıklarını kaydetti.

Reznikov, "Ukrayna hava savunmasında yeni dönem başladı. Almanya'dan IRIS-T'ler (hava savunma sistemi) geldi. ABD'den NASAMS geliyor. Bu sadece başlangıç. Ve daha fazlasına ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

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