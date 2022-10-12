KDP: Cumhurbaşkanı adayımız şu ana kadar Reber Ahmed’dir

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu yarın cumhurbaşkanı seçimi için toplanıyor. Toplantı öncesi K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu Başkanı Viyan Sabri, ortak aday konusunda Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile görüşmelerinin sürdüğünü ancak henüz bir uzlaşıya varamadıklarını söyledi.

Koordinasyon Çerçevesi, KDP ve KYB tarafından Latif Reşid’in aday gösterileceği iddialarıyla ilgili Viyan Sabri, “Şu ana kadar adayımız Reber Ahmed’dir. Iraklı tüm taraflarla görüşmelerimiz sürüyor. Görüşmelerin sonuçlarını beklemek lazım” dedi.

Öte yandan Koordinasyon Çerçevesi yetkilisi Fazıl Mewat yaptığı açıklamada, yarınki oturumla ilgili Sadr Hareketi’nin nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmediklerini ancak Sadr’ın bu oturuma karşı çıkmasını uzak ihtimal olarak gördüklerini ifade etti.

Mewat, “Koordinasyon Çerçevesi, Sadr Hareketi’nin tepkisinden çekinmiyor çünkü parlamento oturumu tamam yasal ve anayasaldır. Siyasi süreçten çekilmenin sorumluluğu Sadr Hareketi’nin kendi sorumluluğudur. Hükümette yer almak isterlerse de buna saygı duyarız” diye konuştu.

Irak Parlamentosu’nun yarın cumhurbaşkanı seçimi için toplanacağı açıklanmıştı.