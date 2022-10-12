Putin: Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası adlı konferansta yaptığı konuşmada, "Avrupa için Türkiye’de büyük bir merkez kurabiliriz" açıklamasında bulundu.

Putin, Rus doğalgazını Avrupa ülkelerine iletmesi için tasarlanan Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarında sızıntı yaşanmasına neden olan saldırıları ‘uluslararası terör eylemi’ olarak tanımladı.

Enerji krizine ilişkin konuşan Putin, 'Avrupalıların bu kış karşı karşıya olduğu yüksek enerji fiyatlarıyla Rusya'nın hiçbir ilgisi olmadığını' savundu. Batı'yı 'küresel enerji krizini körüklemek' ile suçlayan Putin, yaptırımlara rağmen Rusya'nın petrol üretimini ve ihracatını 2025 yılına kadar mevcut seviyelerde tutmayı planladığını söyledi.

Boru hatlarına düzenlenen saldırıların ardından hatlardaki boru gruplarından birinin hâlâ çalışabilir durumda olduğunu değerlendirdiklerini kaydeden Putin, Rusya’nın bu borular üstünden gaz sevkiyatı gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

"Rusya, önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında Avrupa’ya enerji kaynakları tedarik etmeye hazır" ifadelerini kullanan Putin, "Bunu isteyip istemediklerine onların karar vermesi gerekiyor, top onların sahasında" diye ekledi.

GAZPROM: AB İLE TÜRKİYE SINIRINDA GAZ İÇİN MERKEZ OLUŞTURMAYA HAZIRIZ

Rusya Devlet Başkanı'nın bu açıklamasının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un İcra Kurulu Başkanı Alexey Miller de konuya ilişkin bir duyuruda bulundu.

Miller, "Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye sınırında gaz için bir ticaret platformu, merkezi oluşturmaya hazırız" dedi.