Politika

Diyarbakır Cezaevi boşaltıldı

Erdoğan'ın Diyarbakır’da katıldığı programda, “Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz” dediği cezaevi, cumartesi günü kente yapacağı ziyaret öncesi 1 günde boşaltıldı.
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Diyarbakır Cezaevi
Diyarbakır Cezaevi
kürdistan diyarbakır cezaevi Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz 2021 yılında Diyarbakır Valiliği önünde gerçekleştirilen "Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB'de 30 fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreni"nde Diyarbakır E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nun durumuna da değinmişti.

Erdoğan, “Bugün sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muamele ile anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Adalet Bakanlığımız bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerinde bulunmuştu.

Erdoğan’ın cumartesi günü kente yapacağı ziyaret öncesi cezaevi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 270 mahkum ve 170 personel olan Diyarbakır E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu, 1 günde kentteki diğer cezaevlerine nakledildi. (Kaynak: İHA)

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