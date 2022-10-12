Lübnan Suriyeli mültecileri ülkelerine göndermeye başlıyor

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkede yaşayan Suriyelileri gelecek haftadan itibaren ülkelerine göndereceklerini açıkladı.

Avn, Suriyelilerin gruplar halinde gönderileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile deniz sınırı çiziminde uzlaşıya varılmasının da Lübnan’ın ekonomik krizden çıkmasına vesile olacağını söyledi.

AVN’DAN ULUSLARARASI İTİRAZLARA TEPKİ

Mişel Avn, daha önce de uluslararası itirazlara rağmen her ay 15 bin Suriyeli sığınmacıyı sınır dışı etme planından geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Suriyelilerin ülkelerinde sert cezalarla karşı karşıya kalacakları düşüncesinin “temelsiz” olduğunu savunan Lübnan lideri, “Bazı ülkelerin ve kurumların tavrını şüpheyle karşılıyoruz. Amaç, yerlerinden edilmiş Suriyelileri Lübnan’a yerleştirmekse, bunu reddediyoruz. Daha önce de Filistinlilerin ülkemize yerleştirilmesini reddetmiştik” demişti.

Avn, yabancı güçlerin Lübnan’ı Suriyeli sığınmacıları entegre etmeye zorlamasını “ülkenin kabul edemeyeceği bir suç” olarak nitelemişti.

Son dönemde ciddi ekonomik ve siyasi krizle karşı karşıya kalan Lübnan, Suriye savaşının ardından 1 milyondan fazla Suriyeliyi ülkeye kabul etmişti. Türkiye ise 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıyla dünyada en fazla sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.