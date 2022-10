Avrupa’nın en büyük Kürt film festivali yarın başlıyor

HABER MERKEZİ

Yıllardır dünyanın dört bir yanından Kürt sinemacıların katılımıyla gerçekleşen ve Kürt sinemasını Avrupalı sinemaseverlerle buluşturan “Berlin Kürt Film Festivali”, bu yıl Rojava’ya odaklanarak, kapılarını tekrar tüm dünyaya açıyor ve geniş bir film seçkisini 13-19 Ekim tarihleri arasında festival seyircisiyle buluşturuyor.

Gösterimler Babylon Mitte, Moviemento ve FSK sinemalarında gerçekleşecek.

Festivalin Focus programı kapsamında gösterime girecek filmler Rojava tarihinin çalkantılı dönemlerine ışık tutacak. Bu filmleri çeken Kürt ve farklı kökenlerden sinemacıların merceğinden, Rojavalıların yaşadığı derin trajediye tanıklık edilecek.

Festivalde, film gösterimleri dışında farklı sanatsal etkinliklere de odaklanan program, “Rojava” ve “Rojavalı olmak hakkında” perspektifler sunacak.

FESTİVAL, “KOMŞULAR” FİLMİYLE AÇILIŞ YAPACAK

Babylon Mitte’de gerçekleşecek olan açılış töreninde, Kürt yönetmen Mano Khalil imzalı “Nachbarn” (Komşular) filmi gösterilecek. 2021 yapımlı film, yönetmenin çocukluğunun geçtiği Rojava'da Esad rejimi altında yaşayan Kürt bir ailenin başından geçenleri anlatıyor.

Focus programının bir diğer filmi olan ve yönetmenliğini Zeynê Akyol’un yaptığı “Rojek” (2022/Kanada) adlı belgesel, Rojava hapishanelerindeki DAİŞ mensuplarının itirafları üzerinden Rojava’daki radikal terörün izini sürüyor. Filmin gösterimi Yönetmen Zeynê Akyol ve film ekibinin katılımı ile gerçekleşecek. Zeynê Akyol bu olağanüstü filmin yapım sürecine ilişkin bilgi ve deneyimlerini izleyicileriyle paylaşacak.

Öte yandan Focus programı kapsamında gösterilecek olan ve Derya Deniz’in yönetmenliği yaptığı 2021 yapımlı “Heza” ve 2018 yapımlı “Commander Arian” (İspanya/Yönetmen: Alba Sotorra) adlı belgeseller, iki farklı kadın komutanın DAİŞ terörüne karşı verdikleri amansız mücadeleyi ve bu kadın savaşçıların özgür yaşama bakış açılarına ışık tutuyor.

Almanya ve Kürdistan Bölgesi ortak yapımı olan ve Peter Ott’un yönettiği 2016 yapımlı “Das Milan Protokoll”, Kürdistan Bölgesi ve Rojava arasındaki bölgelerde çekilen ilk Alman uzun metrajlı filmi olma özelliğini taşıyor. Yönetmen Peter Ott bu filmde, bölgedeki uluslararası çıkar oyunlarının arka planı hakkında farklı bir bakış açısı sunuyor.

Başarılı yönetmen Rêber Doski’nin 2016 yılında çektiği Hollanda yapımı “Radio Kobanî” adlı belgesel film, Rojava'nın Kobani kentinde yaşanan savaşa odaklanıyor. Bu filmde terör örgütü DAİŞ’e karşı sergilenen direniş ve bu savaşın Kobani’de yarattığı yıkım, 20 yaşındaki Kürt muhabir Dilovan'ın gözünden aktarılıyor.

Rojavalı Yönetmen Shiar Abdi’nin yönettiği 2014 Rojava ve Almanya yapımı “The Road to Aleppo” (Halep'e Giden Yol) adlı uzun metrajlı film ise, annesini aramak için Almanya'dan Suriye'ye dönen bir Kürt kahramanın yaşadıklarına odaklanıyor.

“HARMONY” ARDINDAN GANİ MİRZO KONSERİ

Bu yılki festivalde, aslen Rojavalı olan tanınmış Kürt müzisyen Gani Mirzo da ağırlanacak. Şu anda Barcelona'da yaşayan müzisyen Gani Mirzo “Harmony” adlı filminin gösteriminden sonra, savaş mağduru Rojavalı çocuklara yönelik verdiği müzik eğitimine ilişkin deneyimlerini paylaşacak. Gani Mirzo, Rojava'daki mülteci kamplarında bulunan travmalı çocukların müzikle terapi edilmesi için verdiği mücadeleyi anlattığı “Harmony” adlı belgeselinin gösteriminin ardından bir de konser verecek.

Focus programı kapsamında gösterilecek olan bir diğer önemli film, Ukraynalı yönetmen Alina Gorlova'nın “This Rain Will Never Stop” (Bu Yağmur Hiç Durmayacak) (2021, Ukrayna, Almanya, Litvanya) adlı belgeseli. Rojava’nın Haseke kentinde Kürt bir baba ve Ukraynalı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen 20 yaşındaki Andriy Süleyman'ın hikayesini anlatan “This Rain Will Never Stop”, savaşın kısır döngüsü içinde Rojava’dan Ukrayna’ya geçmeye çalışan çaresiz bir ailenin trajik hikâyesine odaklanıyor. Yönetmen Alina Gorlova, ülkesi Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle bu yılki festivale katılamayacak.

FESTİVAL GÜNLERİNE SANAT SERGİSİ VE OKUMA GÜNÜ

Ayrıca bu yılki festival programının bir parçası olarak Barış Seyitvan’ın küratörlüğünü yaptığı Binxet isimli zengin bir güncel sanat sergisi düzenlenecek. Bu etkinlik kapsamında, eserlerinde Rojava'yı ele alan dokuz sanatçı (Ahmad Nabaz, Havîn El-Sindî, Jacopo Gallico, Khadija Baker, Leyla Toprak, Maryam Ashrafi, Z.Sarah Koessler, Zehra Doğan, Wirya Budaghi) çalışmalarını izleyicilerine sunacak. Bu yıla özgü olarak festival programını klasik sinemanın ötesine taşıyacak olan bu sergi boyunca, çeşitli multimedya çalışmaları ve performans sanatları Babylon Kino Mitte'de sergilenecek.

Festivale ayrıca Rojavalı Yazar Halim Yusuf da bir edebiyat okuması gerçekleştirecek.

Festival programında, Focus bölümü filmlerinin dışında, Kürtler ile ilgili dikkat çekici güncel filmler de yer alacak. Kurdwin Ayub'un Ulrich Seidl Filmproduktion ile birlikte çektiği ve dünya prömiyerini Berlinale'nin Karşılaşmalar bölümünde yapan “Sonne” (Güneş) (2022) adlı uzun metrajlı filmi, sosyal medya ve kendini keşfetme arasında sıkışmış gençleri konu alıyor.

Yine, Katalan yönetmen Anna Bofarull'un 2022 yapımlı "Sinjar" (İspanya) adlı filmi, DAİŞ’in hayatlarında yarattığı derin yıkımın ardından; kendi kaderlerini çizmeye çalışan üç savaşçı kadının iç içe geçmiş hayat hikayelerini anlatıyor.

Yönetmen Florian Hofmann, DFFB (Berlin Alman Film ve Televizyon Akademisi) mezuniyet filmi “Stille Post” (Sessiz Posta) (2021/Almanya) ise, savaş muhabirliği ve direniş bağlamında görüntülerin gücü ve manipülasyonu temasını işliyor.

Bu yıl küratörlüğünü sanatçı Leyla Toprak’ın yaptığı Deneysel Sinema programında ise, farklı görme biçimleri ve anlatı yollarıyla hem form hem de içerik olarak yenilikçi yaklaşımlar deneyen ve Kürtlerin yaşamını konu alan filmler yer alacak.

Yine festival kapsamında, çevre antropoloğu Şermin Güven, Kürdistan’ın Fırat ve Dicle havzasındaki ekolojik sorunlar, siyasal şartlar ve yerel halkın direnç stratejileri hakkında detaylı bilgiler sunacağı bir konferans verecek. Bu konferansa ekolojik sorunlara değinen çeşitli kısa filmler eşlik edecek.

KISA FİLM YARIŞMASI SEÇKİSİ VE ÇOCUK FİLMLERİ

Kısa film yarışma programında özellikle Kürt sinemasından yeni ve genç yetenekler ağırlanacak. Kısa Film Yarışma Seçkisi, Kürdistan'ın tüm bölgelerinden ve diasporadan farklı tematik ve estetik perspektifler sunacak. Bu yıl jüri üyeleri ( Hüseyin Hassan-yazar ve yönetmen, Havin al Sind-sanatçı, Mizgin Bilmen-yönetmen ve Guevara Namer-yapımcı) tarafından değerlendirilecek olan bu filmlerden üçü, para ödülü ile ödüllendirilecek. Festival programında ayrıca her yıl olduğu gibi, çocuklara dönük Kürtçe çocuk filmleri gösterilecek.

Festivalin son günü olan 19 Ekim Kapanış gecesinde sanatçılar Çarnewa Süleyman, Şilan ve Eniz şarkılarıyla, DJ Barış Cengiz seçkin müzik yelpazesiyle ve Yıldız Gültekin performanslarıyla seyirciyle buluşacak.

Kürt sinemasının tanınmasında ve gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan ve Avrupa'daki en önemli Kürt Film Festivali olan Berlin Kürt Film Festivali, farklı film dillerini ve bakış açılarını bir araya getirerek çağdaş Kürt sinemasının kapsamlı bir temsilini sunuyor. Ayrıca her yıl onlarca film, belgesel ve kısa filmin gösterimi festival kapsamında yapılırken, aynı zamanda Kürtlerin yaşadığı dört bölgeden yüzlerce yapımcı, yönetmen, oyuncu ve sinema izleyicisi bir araya gelme, tecrübelerini paylaşma ve yeni ilişkiler kurma imkanı buluyor.

Berlin Senatosu Avrupa ve Kültür Departmanı ve Goethe Enstitüsü tarafından desteklenen 12. Berlin Kürt Film Festivali’nin sanat yönetmenliğini Kürt sinemacı Mehmet Aktaş yaparken, festival direktörlüğünü Roj Hajo üstleniyor. Bununla birlikte festival koordinatörlüğünü Lea Drescher ve Saman Mustafa yaparken, festivalin “Experimental” ve “Kids” bölümünün küratörlüğünü ise sanatçı Leyla Toprak gerçekleştiriyor.

Le Monde Diplomatique, taz, nd Journalısmus Von Links ve Filmlöwin festivalin medya sponsorları arasında yer alıyor.

Festival programı ve detaylı bilgi için tıklayın

Festival ana sayfası için tıklayın