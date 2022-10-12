Başbakan’dan Hollanda'nın yeni Erbil Başkonsolosu’na tebrik

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Hollanda'nın yeni Erbil Başkonsolosu Jaco Beerends ile bir araya geldi.

Mesrur Barzani, Beerends’i yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, Kürdistan Bölgesi-Hollanda arasındaki ilişkilerin geliştirmesi konusunda da başkonsolosa başarılar diledi.

Beerends ise destekleri ve işbirliği nedeniyle Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür ederek, entegrasyon, tarım sektöründeki gelişmeler ve kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi gibi konulardaki çabaları dolayısıyla dokuzuncu kabineye övgüde bulundu.