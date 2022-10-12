Altan Tan: PKK karar vermeli; ya silah ya demokratik mücadele

DİYARBAKIR (K24)

K24 yayınına katılan Kürt siyasetçi Altan Tan, Mersin’de polisevine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile PKK arasında yaşanan tartışmayı değerlendirdi.

Altan Tan, “Hak ve adalet mücadelesi silahla birlikte demokratik yollarla yürütülür mü? Bu sorunun yanıtı kesinlikle ‘hayır’. Tüm dünyada da silah, cinayet, terör ve demokratik yollarla mücadele bir arada sürdürülemedi. Bu İspanya’da, İrlanda’da, Kolombiya’da, Nikaragua’da ve Bolivya gibi birçok Latin Amerika ülkesinde denendi; ama mümkün olmadı” dedi.

Tan, “Kürt siyasetçiler -özellikle de PKK-, kararını vermeli: Ya silah, öldürme, terör; ya da demokratik yollarla Kürtlerin hak ve hukukunun korunması. Bu konuda net bir şekilde karar vermeli” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de derin devletin PKK’nin silah bırakmasını istemediğini savunan Altan Tan, “Derin devlet PKK’yle savaşta kendi siyasetini, rejimini ve otoritesini sürdürdü. Bu nedenle PKK’yi bahane ediyordu. Ancak PKK’nin bu yolun yol olmadığını bilmesi gerekir. ABD ve İran siyaseti Kürtlerin çıkarına değil. Derin devlet gerillaların silah bırakmasını istemiyor” şeklinde konuştu.

PKK’nin demokratik siyasete karşı çıktığını kaydeden Tan, Türkiye’de Haziran 2023’te gerçekleşecek seçimlere işaret etti.

Diğer yandan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye'de Kürt meselesi yoktur” açıklamasını da değerlendiren Tan, Kürtlerin geçmişte inkar edildiğini, inkarın sona erdiğini ancak Kürt sorununun henüz çözülemediğini vurguladı.

Tan son olarak Türkiye'deki muhalefet partilerinin Kürt sorunuyla ilgili hiçbir şey söylemediğini, Kürtlere yönelik program ve vaatlerinin henüz netleşmediğini kaydetti.

BAYIK, MERSİN SALDIRISINI ELEŞTİRENLERE “BU İMANSIZLIKTIR” DEMİŞTİ

PKK’nin çatı yapılanması KCK’nin Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili PKK’ye yakın medyaya verdiği röportajda sert ifadeler kullanmıştı.

“Bu eylem neden yapıldı, sebebi nedir? Türk devleti Kürtlere ne yapıyor, gerillaya ne yapıyor da bu 2 Kürt kadın böyle bir eylem düzenledi. Kendileri için bir şey yapmadılar; Türk devletinin zulmüne karşı durdular. Yaptıkları şey bu. Bu kendini savunma çizgisidir” diyen Bayık, “Kimse bu çizgiye dil uzatamaz. Herkesin doğru yaklaşması ve doğru konuşması lazım. Eylemin Kürt halkı ve Türkiye halkları için ortaya çıkardığı sonuçlar dışında yapılan konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Bu çizgiye, bu eyleme karşı durmak imansızlıktır, vicdansızlıktır. Vicdansızlık yapmayın” şeklinde konuşmuştu

DURAN KALKAN ‘UKALALIK’ DEMİŞTİ

Saldırıyı savunan Duran Kalkan da saldırıyı kınayan HDP ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı isim vermeden eleştirmişti:

"Devrimci demokratik güçler açısından, Kürt halkı, kadınları, gençleri, yurtseverlik çizgisi, devrimci demokratik çizgi açısından da esas çizgi budur. Ölçü bu, doğru çizgi, öncü çizgi bu. Ne olacak? O zaman gücün yetiyorsa sen de öyle ol, gücün yetmiyorsa gücün yettiği kadar ama yapanlara dua et, karşı çıkma, kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapmaya hakkı yoktur, Kürtler ölüm kalım durumunu yaşıyor. Zap savaşı yaşandığında yönetimimiz açıkladı; bu imha, yok etme savaşı dedi. Ancak bu saldırılar kırılarak özgür yaşanabilir. O da, onu kıracak mücadeleyle olur. İşte onun en yiğitçesi Mersin'dekidir."

DEMİRTAŞ VE HDP KINAMIŞTI

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum” diyerek, şunları belirtmişti.

“Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.”

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan imzasıyla yapılan açıklamada da saldırı HDP tarafından kınanmıştı.

Mersin Mezitli'deki polisevine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmiş, 1 polis hayatını kaybetmiş, 1'i yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK üyesi de hayatını kaybetmişti.