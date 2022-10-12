SÜLEYMANİYE (K24)

K24 muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesindeki Kor Mor gaz sahasına roket saldırısı gerçekleştirildi.

Kor Mor gaz sahasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve maddi zararın olmadığı öğrenildi.

Muhabirimiz, sahada gaz üretiminin devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Kor Mor gaz sahasına defalarca saldırı gerçekleştirilmişti.

2007 yılında kurulan Kor Mor gaz sahası BAE merkezli Danagas ve Hilal şirketleri tarafından işletiliyor.