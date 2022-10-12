Yekgirtu Kürdistan Parlamentosu’ndan çekiliyor

ERBİL (K24)

Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) yönetimi, bugün olağanüstü toplantılarını gerçekleştirdi.

Söz konusu toplantının ardından yapılan açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Kürdistan Parlamentosu’nun görev süresinin hukuka aykırı bir şekilde uzatılmasına karşı tavır gösterilmesi konusunu ele aldık. (Buna göre) Yekgirtu, 6 Kasım 2022 tarihinden sonra parlamentodan çekilecek” denildi.

KÜRDİSTAN PARLAMENTOSU’NUN GÖREV SÜRESİ UZATILMIŞTI

Kürdistan Bölgesi Parlamentosu’nun 9 Ekim günü gerçekleştirilen oturumunda parlamentonun görev süresinin uzatılması yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Oylama sonucunda beşinci dönem parlamento çalışmalarının 1 yıl daha uzatılması kararlaştırılmıştı.