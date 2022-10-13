BM’den Rusya’ya kınama kararı

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193 üyeli Genel Kurul'da yapılan oylama, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Kherson'u ilhak etmek için düzenlediği referandumları görüşmek üzere 10 Ekim'de acil bir oturum düzenlemesinin ardından geldi.

Oylamada, 143 ülke Rusya'nın hamlesinin kınanması yönünde lehte oy kullanırken aralarında Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullandı.

Çin ve Hindistan'ın aralarında olduğu 35 ülke ise çekimser kaldı.

Bütün devletlere ve uluslararası kuruluşlara, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgede herhangi bir girişimini tanımama çağrısında bulunan BM Genel Kurulu kararı, Moskova'dan "tüm askeri güçlerini Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içerisindeki topraklarından derhal, tamamen ve koşulsuz olarak çekmesini" talep ediyor.

Kararda ayrıca, mevcut gerginliğin azaltılması ve çatışmanın siyasi diyalog, müzakere, arabuluculuk ve diğer barışçıl yollarla çözülmesinin desteklendiği vurgulandı.

UKRAYNA'DAN "MİNNETTARIZ" AÇIKLAMASI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, oylamanın ardından sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, kararı destekleyen 143 ülkeye minnettar olduklarını belirtti.

Kuleba, "Talep açık: Rusya'nın ilhak girişimine ilişkin kararları geri alınmalı; Rusya, güçlerini Ukrayna'nın bütün topraklarından çekmeli" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, kararın ardından yaptığı açıklamada, BM için "tarihi öneme sahip bir gün" olduğunu söyledi.

Greenfield, "143 üye ülke, Rusya'nın ilhak girişimlerini reddeden ve BM Şartı'nın temel ilkelerini yeniden onaylayan bir karar için oy kullandı. Bu, dünyanın gözünde Ukrayna'nın sınırlarının aynı kaldığı anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

BIDEN’DAN DESTEK MESAJI

BM Genel Kurulunun kararının ardından yazılı açıklama yayımlayan ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün, dünyanın çok büyük bir çoğunluğu, dünyanın her bölgesinden, farklı ideolojileri ve hükümetleri temsil eden büyüklü küçüklü devletler, BM Sözleşmesi'ni savunmak ve Rusya'yı Ukrayna topraklarını zorla ilhak etmesinden dolayı kınamak için bir araya geldi" ifadesini kullandı.

141'den fazla ülkenin Ukrayna halkının yanında olduğunu belirten Biden, sadece Belarus, Kuzey Kore, Nikaragua ve Suriye'nin Rusya'nın yanında yer aldığına işaret etti.

Biden, Rusya'nın BM Sözleşmesi'nin temel taşlarına saldırıp, uluslararası barış ve güvenliğin temellerini parçaladığına işaret ederek "Bu savaşın tarafları belli ve dünya çok net bir mesaj verdi: Rusya, egemen bir devleti haritadan silemez. Rusya, sınırları zor kullanarak değiştiremez, Rusya tek başına başka bir ülkeyi ele geçiremez" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini belirten Biden, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana geçen 8 ayda dünyanın hiç olmadığı kadar birlik olduğunu vurguladı.

Biden açıklamasında, "BM Genel Kurulu ile birlikte, bir komşu ülkenin topraklarını ilhaka ya da hırsızlığa yönelik yasa dışı girişimleri hoş karşılamayacağız" mesajını verdi.