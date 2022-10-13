Şampiyonlar Ligi’nde sonuçlar: Liverpool’dan gol yağmuru
HABER MERKEZİ
Şampiyonlar Ligi gruplarında 4'üncü hafta bu gece oynanan 8 karşılaşma ile tamamlandı.
A Grubu'nda Hollanda ekibi Ajax'ı 4-2 mağlup eden İtalyan kulübü Napoli, 12 puana yükseldi ve son 16 turuna çıkmayı garantiledi.
B Grubu maçında İspanya Atletico Madrid ve Belçika takımı Club Brugge'ü 0-0 berabere kaldı. Puanını 10 çıkartan Club Brugge, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi.
Liverpool, 17'nci dakikada Scott Arfield'ın golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta Rangers'ı 7-1 mağlup etti. Liverpool'un gollerini Muhammed Salah (3), Roberto Firmino (2), Darwin Nunez ve Harvey Elliott attı.
C Grubu'nda Viktoria Plzen'i 4-2'lik skorla geçen Bayern Münih de turu garantiledi.
A Grubu:
Napoli (İtalya)-Ajax (Hollanda): 4-2
Rangers (İskoçya)-Liverpool (İngiltere): 1-7
B Grubu:
Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika): 0-0
Bayern Leverkusen (Almanya)-Porto (Portekiz): 0-3
C Grubu:
Viktoria Plzen (Çekya)-Bayern Münih (Almanya): 2-4
Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya): 3-3
D Grubu:
Sporting (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2
Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2