Bağdat’ta kritik gün: Güvenlik önlemleri had safhada

BAĞDAT (K24)

Cumhurbaşkanı seçimi için Irak Parlamentosu’nun bugün toplanması bekleniyor. Güvenlik güçleri olası protestolara karşı, Yeşil Bölge’ye çıkan sekiz köprüyü beton bariyerlerle trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre Nisur Meydanı’na çıkan Cumhuriyet, Sinek, Şehitler, Özgürlük, Bab Muazzam, Muallak, Uluslararası Halk Stadı, Talibiye köprüleri ile Kadisiye yolu kapatıldı.

Irak Parlamento Başkanlığı, cumhurbaşkanı seçimi için bugün toplanılacağını duyurmuştu.

Saat 11.00'de başlaması beklenenen oturumun, 13.00'e ertelendiği bildirildi.

İşrak Kanun ve İmtidad fraksiyonları bugünkü oturumu boykot edeceklerini açıkladı.

KDP: LATİF REŞİD'İ DESTEKLEYECEĞİZ

Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu, Müzakere Heyeti Başkanı Fuad Hüseyin başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası K24'e konuşan KDP Fraksiyonu Başkanı Viyan Sabri, cumhurbaşkanı seçiminde Latif Reşid'i destekleyeceklerini söyledi.

Fuad Hüseyin de K24’e yaptığı açıklamada, Latif Reşid’e oy vereceklerini belirterek, “KDP olarak Latif Reşid’e desteğimiz, Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistan siyasi güçlerinin ortak tutumu içindir. Bunun en iyi çözüm olduğunu düşündük ve KDP cumhurbaşkanı adayını geri çekti” dedi.

KDP'nin Irak Parlamentosu'nda 31 sandalyesi bulunuyor.