Afrin: Silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 3 sivil hayatını kaybetti

AFRİN (K24)

Rojava’nın Afrin kentinde önceki günden bu yana Türkiye destekli Suriyeli silahlı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

K24’e bilgi veren Afrin’deki kaynaklara göre, Cephe El Şamiye mensupları ile Hamza ve Süleyman Şah (Emşat) grupları arasında Şerewa, Mabeta, Cindires ve Şiye bölgelerinde çatışmalar yaşanıyor.

Edindiğimiz bilgiye göre eski adı Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir El Şam güçleri ile Türkiye destekli diğer gruplar arasında Şarewa’da çıkan çatışmada 2’si kadın 1’i çocuk 3 sivil yaşamını yitirdi.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda 10 örgüt mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

Silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle Afrin ve Cindires kentlerinde ana elektrik hatları kesildi, Mabeta ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgede korku ve endişenin hakim olduğu aktarıldı.

Bu arada Cephe El Şamiye grubu Afrin-Cindires arasındaki 5 köyü ele geçirirken, Süleyman Şah grubu da Şiye’ye bağlı Erende ve Mistika köylerinde kontrolü ele geçirmişti.

Heyet Tahrir El Şam güçlerinin Afrin’in güneyinde toplandığı ve Basuta ile Ayn Dara köylerine girdiği öğrenilmişti.