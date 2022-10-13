Politika

Ukrayna: Rus güçleri Mykolayiv'i füzelerle vurdu

Ukrayna'nın Nikolayev Bölge Valisi Vitaliy Kim, Mykolayiv kentine yönelik Rus güçlerince S-300 hava savunma sistemlerinden fırlatılan füzelerle saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
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HABER MERKEZİ

Kim, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Mykolayiv'e S-300 sistemlerinden atılan 8 füze ile saldırdığını belirtti.

Saldırıda bir konutun yıkıldığı bilgisini paylaşan Kim, 6 saat süren arama çalışmaları sonucu 11 yaşındaki bir çocuğun enkazdan çıkarıldığını söyledi.

Kim, "Çocuk şimdi tıbbi yardım alıyor. Enkazda 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor" dedi.

RUS GÜÇLERİNE AİT 6 SAVAŞ HELİKOPTERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Bu arada, Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir günde Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6 savaş helikopterinin Ukrayna güçlerince vurulduğu belirtildi.

Bakanlık, sadece dün 18 dakika içinde 4 Rus helikopterini imha ettiklerini duyurdu.

Açıklamada ayrıca Rus güçlerin son 24 saatte Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 3 füze ve 21 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

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