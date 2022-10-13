Irak Parlamentosu yakınlarına roketler düştü

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu’ndan bildiren K24 muhabiri, Yeşil Bölge’ye fırlatılan 9 roketten 4’ünün parlamento binası yakınlarına düştüğünü, diğer roketlerden bazılarının ise bölgedeki bir camiye isabet ettiğini söyledi.

Saldırıyla birlikte ABD Bağdat Büyükelçiliği’nde sirenler çalmaya başladı.

Saldırı sonucu yaralananların olduğu öğrenildi.

Irak Parlamentosu’nda bugün cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

Korunaklı Yeşil Bölge'de hükümet kurumları, parlamento ve diplomatik temsilcilikler bulunuyor.