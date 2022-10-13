KDP cumhurbaşkanı adayını çekti, Latif Reşid’i destekleyecek
ERBİL (K24)
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro’dan yapılan açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Seçimi sürecinin başarıya ulaşması ve yeni hükümetin kurulabilmesi adına, KDP’nin adayı Reber Ahmed’in çekildiğini duyurdu.
Açıklamada, cumhurbaşkanı adayı konusunda Kürtlerin ortak tutum almasının önemine vurgu yapılarak, bugünkü seçimin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının umut edildiği kaydedildi.
REBER AHMED: ULUSAL UZLAŞI ADINA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİM
Reber Ahmed de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ulusal uzlaşı” adına cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini belirtti.
Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı olan Reber Ahmed, KDP tarafından Irak Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterilmişti.
KDP LATİF REŞİD’İ DESTEKLEYECEK
Bugün Irak Parlamentosu’nda toplanan KDP Fraksiyonu, seçimde Latif Reşid’i destekleme kararı aldı.
K24’e konuşan KDP Fraksiyonu Başkanı Viyan Sabri, Latif Reşid’i destekleme kararı aldıklarını söyledi.
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi olan Latif Reşid, bağımsız olarak adaylığını koymuştu.
KYB ise mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i aday göstermişti ve seçimde Berhem Salih’i destekleyecek.