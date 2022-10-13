Heyet Tahrir El Şam güçleri Afrin’e girdi

AFRİN (K24)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Cephe El Şamiye adlı grubun Azez’e çekilmesinin ardından Heyet Tahrir El Şam güçleri ve Türkiye destekli Süleyman Şah (Emşat) grubunun Afrin’e girdiğini açıkladı.

SOHR, söz konusu grupların Mahmudiye Mahallesini çatışmaya girmeden kontrolü altına aldığını aktardı.

Ayrıca SOHR, Afrin’deki silahlı grupların kentten ayrılarak kontrolü Heyet Tahrir El Şam’a bırakabileceğini vurguladı.

Afrin’den K24’e bilgi veren bir kaynak da Heyet Tahrir El Şam mensuplarının çatışmaya girmeden mahalleye girdiğini, slogan attığını ve vatandaşlardan evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

Söz konusu kaynak, Afrin halkında büyük bir korku oluştuğuna ve insanların evlerinden çıkmadığına dikkat çekti.

SİLAHLI GRUPLAR ARASINDA ÇIKAN ÇATIŞMALARDA 3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada sabah saatlerinde Heyet Tahrir El Şam güçleri ile Türkiye destekli diğer gruplar arasında Şarewa’da çıkan çatışmada 2’si kadın 1’i çocuk 3 sivil yaşamını yitirmişti.

SOHR, silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda 10 örgüt mensubunun öldürüldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle Afrin ve Cindires kentlerinde ana elektrik hatları kesilmiş, Mabeta ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Cephe El Şamiye grubu Afrin-Cindires arasındaki 5 köyü ele geçirirken, Süleyman Şah grubu da Şiye’ye bağlı Erende ve Mistika köylerinde kontrolü ele geçirmişti.

Heyet Tahrir El Şam güçlerinin Afrin’in güneyinde toplandığı ve Basuta ile Ayn Dara köylerine girdiği öğrenilmişti.