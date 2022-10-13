Politika

Ukrayna lideri: Putin’le diplomasi yürütenler yalnız bırakılmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Putin ile diplomasi yürüten dünya liderleri yalnız bırakılmalı" dedi.
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dünya Ukrayna Volodimir Zelenskiy Rusya Vladimir Putin

HABER MERKEZİ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) delegelerine hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “savaş suçu” işlediğini yineleyerek, savaş suçlarının incelenmesi için özel bir mahkeme kurulması gerektiğini söyledi. 

Rusya'ya karşı “birlikte hareket etme” çağrısında bulunan Zelenskiy, hava savunma sistemleri talebini de bir kez daha dile getirdi.

“RUSYA İLE DİPLOMASI YÜRÜTEMEYİZ”

Öte yandan Rusya lideri Putin ile diploması yürütülmemesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Bugün Rusya ile diplomasi yürütemeyiz, uluslararası hukuka saygı duymayan ve öldüren liderlere saygı gösteremeyiz. Putin ile diplomasi yürüten dünya liderleri yalnız bırakılmalı" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'ya mali yardımın tamamen kesilmesi gerektiğini vurguladı.

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