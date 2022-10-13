Şam’da bombalı saldırı: 17 asker öldü

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’den (SOHR) aktardığına göre, Şam kırsalındaki Sabura bölgesinde rejim güçlerini taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırı sonucu 17 asker hayatını kaybetti.

SOHR tarafından yapılan açıklamada, muhtemelen Dördüncü Tümen’e ait askerleri taşıyan otobüsün geçişi esnasında daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 17 askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, ağır yaralıların bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin yüksek olduğu da vurgulandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırıda 18 askerin öldüğünü, 27 askerin yaralandığını duyurdu.

Reuters’ın haberine göre saldırının sorumluluğunu henüz kimse üstlenmedi.