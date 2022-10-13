Erdoğan ve Putin bir araya geldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da resmi temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti ve 1,5 saat sürdü.

Görüşme öncesi açıklama yapan Erdoğan, "Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir” diyerek, “Sinop'la ilgili adım atılabilirse daha farklı çarpan etkisi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “İstanbul Mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içinde atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir” diye konuştu.

PUTİN: TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZ MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ

Rusya lideri Putin ise "Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz" diyerek, “Ağustos ayında yapılan bütün anlaşmalar yerine getiriliyor. İlgili arkadaşlar tüm verilen hedefleri yerine getiriyor. Hem yatırım süreci hem Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı ile ilgili çalışmaları yapılıyor. Şu an 22 bin kişi sahada çalışıyor” şeklinde konuştu.

Putin, “Gelecek sene mayıs ayında ilk yakıtı getirmeyi hedefliyoruz böylece yeni bir aşamaya girmiş olacağız. Türkiye en güvenli güzergah haline geldi. Bu gaz boru hattını daha yoğun bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz” diyerek, şunları kaydetti:

“Ticaret hacmimiz artıyor. Diğer konularda çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz. Tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı."