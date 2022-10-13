Politika

Irak Parlamentosu’nda Cumhurbaşkanı Seçimi yapılıyor

Irak Parlamentosu’nda Cumhurbaşkanı Seçimi, gizli oylamayla yapılıyor.
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Irak Irak Parlamentosu cumhurbaşkanı Latif Reşid Berhem Salih

BAĞDAT (K24)

269 parlamenterin katıldığı oturumda Irak’ın yeni cumhurbaşkanı için oy kullanılıyor.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) adayı Reber Ahmed ile bağımsız aday Omer Berzinci, adaylıktan çekildi.

KDP, Kanun Devleti ve Siyade Koalisyonu Latif Reşid’i destekliyor.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise kendi adayı Berhem Salih’e oy vereceğini açıkladı.

Öte yandan Koordinasyon Çerçevesi koalisyonu, seçimde ikiye bölündü. En güçlü bileşen olan Kanun Devleti ile diğer bazı bileşenler Latif Reşid’i desteklerken, Asayib Ehlil Hak, Ulusal Hikmet Hareketi ve Babilyon Hareketi ise Berhem Salih’i destekleyeceğini açıkladı.

KYB üyesi olan Latif Reşid, bağımsız olarak adaylığını koymuştu.

39 adayın yarıştığı seçimde ilk turda bir adayın seçilebilmesi için 220 oy alması gerekiyor, aksi halde ikinci tura geçilecek. İkinci turda en çok oyu alan 3 aday yarışacak ve en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

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