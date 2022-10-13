AB yetkilisinden Putin’e: Rus ordusu imha edilir

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Belçika'nın Brugge kentinde AB Diplomasi Akademisinin açılışında konuşan Borrell, Rusya'nın nükleer tehdit söylemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Borrell, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, blöf yapmadığını söylüyor” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Putin, blöf yapmayı göze alamaz. Ukrayna'yı destekleyenler, AB, AB ülkeleri, ABD ve NATO da blöf yapmıyor. Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırının bir yanıtı olacaktır. Nükleer bir yanıt olmayacak ancak Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıtı olacak. Putin, blöf yapıyor olmamalı."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna bölgelerinde gerçekleştirdiği referandumları kınayan kararının 143 ülkenin oyuyla kabul edilmesine değinen Borrell, "Sonuçtan çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Borrell, ülkelerin yaklaşık yüzde 20'sinin ise çekimser oy kullanması nedeniyle endişe duyduğunu ifade ederek, bu ülkelerin Rusya'ya bağımlılıkları nedeniyle çıkarları gereği bu yönde oy kullanmış olduklarını belirtti.

"Yine de sayı çok fazla" diyen Borrell, bu ülkelerin fikrini değiştirmek için diplomatik çabaların sürmesi gerektiğine işaret etti.

Borrell, tahıl ihracatı ve gıda güvenliğine ilişkin, Karadeniz'de kontrol için bekleyen buğday yüklü gemilerin bir an önce geçişine izin verilmesi çağrısı yaptı.