Başbakan UNODC Irak Ofisi Direktörü’nü kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakanı Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Irak Direktörü Ali Farooq Al Berir'i kabul etti.

Görüşmede, özellikle organize suç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile mücadelede Kürdistan Bölgesi ile Birleşmiş Milletler arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Kürdistan Bölgesi Hükümeti 9’uncu Kabinesinin özgürlük ve demokrasi temellerini güçlendirme ve insan haklarını koruma açısından yaptığı reformların konuşulduğu belirtildi.