Başbakan ve Alman Bakan’dan telefon görüşmesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda Devlet Bakanı olan Tobias Lindner ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, son dönemlerde Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılar ve Almanya ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Alman Bakan Lindner, saldırıları kınayarak, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve olayları yakından takip ettiklerini söyledi.

Ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki durumun istikrara kavuşturulmasını istediğini ifade eden Alman Bakan, seçim sonuçlarını yansıtan demokrasiye saygılı bir hükümetin kurulmasını istediklerini belirtti.

Lindner, Alman kuvvetlerinin parlamentonun onayından sonra Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Başbakan Mesrur Barzani ise Almanya hükümetine ve halkına devam eden işbirliği ve destekleri için teşekkür etti.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki işbirliğinin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.