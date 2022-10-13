Politika

Başbakan ve Alman Bakan’dan telefon görüşmesi

Başbakan Mesrur Barzani’yle görüşen Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda Devlet Bakanı Tobias Lindner, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Tobias Lindner Almanya Kürdistan Bölgesi Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda Devlet Bakanı olan Tobias Lindner ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, son dönemlerde Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılar ve Almanya ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Alman Bakan Lindner, saldırıları kınayarak, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve olayları yakından takip ettiklerini söyledi.

Ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki durumun istikrara kavuşturulmasını istediğini ifade eden Alman Bakan, seçim sonuçlarını yansıtan demokrasiye saygılı bir hükümetin kurulmasını istediklerini belirtti.

Lindner, Alman kuvvetlerinin parlamentonun onayından sonra Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde kalmaya devam edeceğini ifade etti. 

Başbakan Mesrur Barzani ise Almanya hükümetine ve halkına devam eden işbirliği ve destekleri için teşekkür etti.

Başbakan ayrıca, Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki işbirliğinin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv