Latif Reşid Irak Cumhurbaşkanı seçildi

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu'nda bugün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turda sonuçlandı.

Latif Reşid 162 oy alırken, Berhem Salih 99 oyda kaldı.

Böylelikle Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) de desteklediği aday Latif Reşid, 5. Irak Cumhurbaşkanı seçildi.

Berhem Salih, seçimi kazanan Latif Reşid’i tebrik etti. Başbakan Mustafa Kazimi de Twitter’dan yaptığı paylaşımda Latif Reşid’i kutladı.

Seçimin ilk turunda Latif Reşid 157, Berhem Salih 99 oy almıştı.

KDP'nin adayı Reber Ahmed, Latif Reşid lehine seçim yarışından çekilmişti.

LATİF REŞİD KİMDİR?

Tam adı Abdulatif Cemal Reşid olan yeni Irak Cumhurbaşkanı, 10 Ağustos’ta Süleymaniye’de dünyaya geldi.

İngiltere’de inşaat mühendisliği alanında doktora yapan Reşid, anadili Kürtçenin yanı sıra iyi düzeyde Arapça ve İngilizce biliyor.

2003-2010 yılları arasında Irak Su Kaynakları Bakanı olarak görev yaptı, daha sonra Irak Cumhurbaşkanlığı’nda danışmanlık görevinde bulundu.

Saddam rejiminin devrilmesinden bu yana Irak’ta 5. kez cumhurbaşkanı seçiliyor. İlk cumhurbaşkanı Gazi Acil Yaver, 2004-2005 yılları arasında görev yaptı.

Daha sonra Celal Talabani 2005-2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.

2014-2018 yıllarında Fuad Masum, 2018-2022 yılları arasında da Berhem Salih bu görevi yürüttü.